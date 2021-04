Serie C | Juve Stabia-Catanzaro | streaming e le probabili formazioni

(Di mercoledì 21 aprile 2021)al “Menti” questo pomeriggio alle 15.00, per il recupero della 35a giornata del campionato diC girone C. Le due, ormai certe di un posto nei playoff, possono ancora migliorare la loro posizionamento in classifica. Senza particolari pressioni, dunque, può nascere un match dall’esito piuttosto incerto. Ecco le possibili scelte dei due allenatori. Il momento dellaLaè davvero in un ottimo stato di salute. Le Vespe, infatti, dopo lo scivolone interno contro il Bari lo scorso 3 marzo (2-0), hanno reagito al meglio, completando un ottimo filotto di 5 vittorie consecutive. L’ultima di queste è arrivata domenica, nel derby contro la Casertana, battuta con il risultato di ...

...ospita il Sassuolo nel turno infrasettimanale valido per la 32ª giornata del campionato diA. ... Atalanta e, infatti, rispettivamente terza e quarta forza del campionato, sono a - 2 e - 4, ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraLa partita Juventus - Parma del 21 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A ...Le probabili formazioni, le statistiche e le curiosità di Juventus-Parma, sfida valida per la 32a giornata di Serie A in programma alle 20.30 ...