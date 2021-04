Riki a Name That Tune stasera | i concorrenti da Enrico Papi

(Di mercoledì 21 aprile 2021), mercoledì 21 aprile. C’è anche Riccardo Marcuzzo tra idel nuovo gioco musicale diin onda ogni mercoledì su TV8. Nella terza puntata, continua la sfida che vede in gara uomini contro donne: stabile la squadra delle donne, cambia ancora una volta quella degli uomini. Nella terza puntata vedremo in gioco a– Indovina La Canzone 8suddivisi in due gruppi da 4. Da un lato le donne: Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia. Dall’altro lato la nuova squadra degli uomini che, dopo l’eliminazione della scorsa settimana, è ancora costretta a cambiare. Sono, ...

Name That Tune chi sono i Vip e le squadre puntata di stasera su Tv8 chi ha vinto mercoledì 21 aprile 2021. Dove in streaming, replica in tv.Terzo appuntamento con Name That Tune – Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi e prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Pop Media Production, in prima tv assol ...