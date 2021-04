Resident Evil Re:Verse, la terza beta inizia oggi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Capcom ha annunciato che la terza beta di Resident Evil Re:Verse, il titolo multiplayer competitivo che sarà disponibile insieme a Village, inizia da oggi Se siete dei fan dei survival horror di sicuro non vedrete l’ora che arrivi l’uscita di Resident Evil Village, ma alcuni di voi potrebbero essere interessati anche al progetto secondario di Capcom. Il colosso giapponese infatti pubblicherà insieme al suo prossimo titolo di punta anche Resident Evil Re:Verse, un gioco multiplayer competitivo. Tante persone provano una certa curiosità nei confronti di questo titolo e a quanto pare presto avranno l’occasione di farsi un’idea. Capcom infatti ha recentemente annunciato che la ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Capcom ha annunciato che ladiRe:, il titolo multiplayer competitivo che sarà disponibile insieme a Village,daSe siete dei fan dei survival horror di sicuro non vedrete l’ora che arrivi l’uscita diVillage, ma alcuni di voi potrebbero essere interessati anche al progetto secondario di Capcom. Il colosso giapponese infatti pubblicherà insieme al suo prossimo titolo di punta ancheRe:, un gioco multiplayer competitivo. Tante persone provano una certa curiosità nei confronti di questo titolo e a quanto pare presto avranno l’occasione di farsi un’idea. Capcom infatti ha recentemente annunciato che la ...

