Pagelle Juve Parma | TOP e FLOP dopo il primo tempo VOTI

(Di mercoledì 21 aprile 2021) I top ee iai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Brugman, Pellè, Cuadrado: McKennie, RonaldoAl termine del match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Calab_Magnifica : Juve Stabia-Catanzaro 0-1, le pagelle dei giallorossi: Pierno il migliore - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Catanzaro 0-1. Le pagelle della sfida LEGGI LA NEWS: - samirensis : RT @VaneJuice: Pagelle superlega Real 6, sufficienza risicata grazie all'impegno di Perez Juve 3.5, sul serio, che figura di merda Inter… - VaneJuice : Pagelle superlega Real 6, sufficienza risicata grazie all'impegno di Perez Juve 3.5, sul serio, che figura di mer… - infoitsport : Pagelle Atalanta Juve: De Ligt una roccia, Morata soffre VOTI -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juve

Goal.com

Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta ...Ed è da questi spunti che ho dato vita alle mie. Da uno a dieci, le fotografie o i momenti ...la partita con l'Atalanta per poi sparare sulla croce rossa nelle vesti del Parma?! Con laè ...Appuntamento su CMIT TV per la diretta di Juventus-Parma, tra i match delle 20.45 della 32esima giornata di Serie A ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Juve Parma Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Parma, valido per la 32ª giornata del ...