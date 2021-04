Nocera Inferiore, procedono i lavori di messa in sicurezza delle strade (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Sono in corso di svolgimento i lavori di riqualificazione su numerose arterie comunali di competenza provinciale. Attualmente si sta operando per la messa in sicurezza di Via Fontana, Via Padula, Via Zeccagnuolo, Via Provinciale Sarno Nocera (Zona Isolotto). Il Consigliere provinciale Fausto de Nicola ha aggiunto: “L’opera di riqualificazione delle strade nocerine procede. L’impegno dell’ amministrazione è sotto gli occhi di tutti”. A breve il Consigliere De Nicola organizzerà una conferenza stampa alla presenza del Presidente della Provincia, l’ing Michele Strianese, e del dirigente ai Ll.Pp della Provincia di Salerno, Dott. Domenico Ranesi, per presentare alla città tutti gli interventi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sono in corso di svolgimento idi riqualificazione su numerose arterie comunali di competenza provinciale. Attualmente si sta operando per laindi Via Fontana, Via Padula, Via Zeccagnuolo, Via Provinciale Sarno(Zona Isolotto). Il Consigliere provinciale Fausto de Nicola ha aggiunto: “L’opera di riqualificazionenocerine procede. L’impegno dell’ amministrazione è sotto gli occhi di tutti”. A breve il Consigliere De Nicola organizzerà una conferenza stampa alla presenza del Presidente della Provincia, l’ing Michele Strianese, e del dirigente ai Ll.Pp della Provincia di Salerno, Dott. Domenico Ranesi, per presentare alla città tutti gli interventi ...

