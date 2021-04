Nicola Zingaretti si defila dalla corsa al Campidoglio

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) È stato tirato più volte in ballostampa e dalle voci interne al Partito Democratico come nome spendibile per la candidatura a sindaco di Roma. Alcuni sondaggi lo hanno etichettato come la figura forte da cui ripartire per riportare il centrosinistra alla guida della capitale dopo l’esperienza pentastellata con Virginia Raggi. Oggi, però,ha rotto il silenzio e ha annunciato che laalnon è tra i sui progetti futuri e futuribili.non si candiderà a sindaco di Roma Il Presidente della Regione Lazio, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio 24, ha spiegato che il suo obiettivo resta e rimane solo quello di portare a termine il suo mandato che si esaurirà nel 2023. Quindi, di fatto, si ...