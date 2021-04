Microsoft EDU Day 2021 e il ruolo vincente della formazione ibrida

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – I nuovi modi di insegnamento vengono inseriti interamente in un contesto di nuove tecnologie in un cambiamento epocale contornato dal duro lavoro, ma anche da grandi conferme: le stesse che, in un formato tutto digitale, si sono palesate all’evento ‘Microsoft EDU Day 2021 – Esperienze Ibride’. Così il più grande evento dedicato al mondo della Scuola, dell’Università e della Cultura è giunto alla sua sesta edizione, all’insegna di una giornata ricca di ‘riflessioni digitali’ con l’intervento di grandi rappresentanti quali la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Cultura Dario Franceschini, insieme all’insegnante e scrittore Alessandro D’Avenia, all’amministratore delegato di Microsoft Italia Silvia Candiani ed Elvira Carzaniga, direttore Divisione Education di Microsoft Italia. L’obiettivo è quello di celebrare l’integrazione tra digitale e presenza fisica approfittando di un periodo che ha messo a dura prova, abbattendo muri nel mondo dell’apprendimento e della formazione e che si deve proiettare nella scoperta di nuove dimensioni per il futuro.