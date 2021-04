Massimo Galli ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Non so su che basi Draghi sostenga che i rischi sono pochi, i numeri dicono altro” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Non so su che basi Draghi possa dire che la probabilità di tornare indietro è molto piccola. I numeri dicono altro”. Così Massimo Galli, direttore del Reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio nella conferenza stampa del 26 marzo. sono parole molto azzardate queste del premier, queste ultime?”, ha chiesto il conduttore. “Sì, abbiamo dei numeri che non consentono di cantare ancora vittoria, c’è poco da fare – ha risposto il professore – Oltretutto, questo sistema dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Non so su chepossa dire che la probabilità di tornare indietro è molto piccola. I”. Così, direttore del Reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sua proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio nella conferenza stampa del 26 marzo.parole molto azzardate queste del premier, queste ultime?”, ha chiesto il conduttore. “Sì, abbiamo deiche non consentono di cantare ancora vittoria, c’è poco da fare – ha risposto il professore – Oltretutto, questo sistema dei ...

Advertising

SkyTG24 : Massimo Galli a Sky TG24: “Test salivari fondamentali nelle scuole” - HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Mario Draghi sulla pandemia non ne ha azzeccata ancora una' - fattoquotidiano : MASSIMO GALLI “Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una” [L'INTERVISTA - di Giampiero Calapà] - d_essere : RT @piersar62: ???? Massimo Galli: 'Non solo bastonare, anche un po' di gratificazioni, per andare a vaccinarsi e fare quello che va fatto'… - PatrizioBuonagu : RT @La7tv: #lariachetira Massimo #Galli contro Matteo #Bassetti: 'Io non ho bisogno di inchinarmi a nessuno. Io sono un anziano professore… -