Malata di cancro cerca disperatamente la madre per curarsi: "L'ho trovata ma non vuole aiutarmi" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Semplicemente non voleva essere rintracciata", mentre in una lettera pubblicata sul quotidiano locale La provincia di Como ha scritto: "Mi chiedo come tu ti addormenti la sera come fai a vivere ... Leggi su ilroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Semplicemente non voleva essere rintracciata", mentre in una lettera pubblicata sul quotidiano locale La provincia di Como ha scritto: "Mi chiedo come tu ti addormenti la sera come fai a vivere ...

Advertising

ziaarsenico : RT @Cirimbriscola_: Signora che dire, leggo che è diventata di nuovo mamma ed è anche nonna, le auguro che quando avrà bisogno lei i suoi f… - gloriaparveth : - occhio_notizie : Milano, malata di cancro cerca la madre biologica per curarsi: la trova ma non la aiuta - prestia_fabio : RT @leggoit: Daniela, 47 anni, malata di cancro cerca la madre naturale per curarsi. La trova ma lei si rifiuta - Cirimbriscola_ : Signora che dire, leggo che è diventata di nuovo mamma ed è anche nonna, le auguro che quando avrà bisogno lei i su… -