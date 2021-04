LIVE Fognini-Zapata Miralles in DIRETTA: la frase ingiuriosa. “Me l’hanno fatta pagare” (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA frase CON CUI FABIO Fognini HA OFFESO IL GIUDICE DI LINEA. E ORA RISCHIA ULTERIORI SANZIONI… PERCHE’ E’ STATO SQUALIFICATO FABIO Fognini LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI LORENZO MUSETTI TUTTE LE SQUALIFICHE DEL XXI SECOLO IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE DI JANNIK SINNER LA CRONACA DI BERRETTINI-CECCHINATO FABIO Fognini: “HO PAGATO PER QUALCOSA CHE NON HO FATTO” 17.15 Grazie per averci seguito, ma continuate a leggere OA Sport. Vi aggiorneremo sull’evolversi della vicenda. Un saluto sportivo e buona serata. 17.09 Questo il momento in cui Fabio Fognini ha lasciato il campo. Fabio Fognini has been defaulted in Barcelona. pic.twitter.com/FkJWWElEQZ — Tennis GIFs (@tennis gifs) April 21, 2021 17.05 Pare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALACON CUI FABIOHA OFFESO IL GIUDICE DI LINEA. E ORA RISCHIA ULTERIORI SANZIONI… PERCHE’ E’ STATO SQUALIFICATO FABIOLA CRONACA DELLA SCONFITTA DI LORENZO MUSETTI TUTTE LE SQUALIFICHE DEL XXI SECOLO IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE DI JANNIK SINNER LA CRONACA DI BERRETTINI-CECCHINATO FABIO: “HO PAGATO PER QUALCOSA CHE NON HO FATTO” 17.15 Grazie per averci seguito, ma continuate a leggere OA Sport. Vi aggiorneremo sull’evolversi della vicenda. Un saluto sportivo e buona serata. 17.09 Questo il momento in cui Fabioha lasciato il campo. Fabiohas been defaulted in Barcelona. pic.twitter.com/FkJWWElEQZ — Tennis GIFs (@tennis gifs) April 21, 2021 17.05 Pare ...

