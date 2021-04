Io Apro, i commercianti sfidano il Governo e aprono davvero senza alcuna restrizione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono pronti alla 'disobbedienza civile' e se ne assumeranno le conseguenze. Adesso loro non hanno più intenzione di rispettare i divieti e tireranno su le saracinesche senza rispettare i ... Leggi su today (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono pronti alla 'disobbedienza civile' e se ne assumeranno le conseguenze. Adesso loro non hanno più intenzione di rispettare i divieti e tireranno su le saracinescherispettare i ...

Advertising

PalermoToday : Io Apro, i commercianti sfidano il Governo e aprono davvero senza alcuna restrizione - rontagnano : RT @CesareSacchetti: 'Io Apro' chiede di 'riaprire in sicurezza'. La sicurezza prima era il plexiglass. Poi le mascherine. Domani il passap… - freddozio : RT @CesareSacchetti: 'Io Apro' chiede di 'riaprire in sicurezza'. La sicurezza prima era il plexiglass. Poi le mascherine. Domani il passap… - marisavillani : RT @CesareSacchetti: 'Io Apro' chiede di 'riaprire in sicurezza'. La sicurezza prima era il plexiglass. Poi le mascherine. Domani il passap… - matteo49384020 : RT @CesareSacchetti: 'Io Apro' chiede di 'riaprire in sicurezza'. La sicurezza prima era il plexiglass. Poi le mascherine. Domani il passap… -