Incubo Zte Fermata Huawei | Biden ha un’altra sfida sul 5G

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ha confermato la linea dura del predecessore Donald Trump su. Ora, però, Joeè davanti a un bivio: che cosa fare con Zte? Il futuro del presidente statunitense, a casa come all’estero, dipenderà anche dalle sue scelte sull’azienda cinese leader del 5G. Come. Ma che, a differenza di, è rimasta soltanto per pochi mesi, nel 2018, sulla lista nera del dipartimento del Commercio. Non essendo più sulla lista nera, Zte può per esempio, a differenza di, lavorare con fornitori statunitensi e produttori di chip che si affidano anche a tecnologie statunitensi. Come Tsmc, colosso taiwanese protagonista della contesta geopolitica e commerciale tra Stati Uniti e Cina. All’epoca, di inversione di tendenza “per capriccio e per motivi personale” aveva parlato l’ex consigliere per la ...