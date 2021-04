Il Network Non Autosufficienza scrive a Draghi: “Inserire nel Piano di ripresa la riforma dell’assistenza ai più colpiti dal Covid” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con uno stanziamento di 7,5 miliardi tra 2022 e 2026 è possibile migliorare radicalmente l’assistenza agli anziani non autosufficienti, semplificando i percorsi di accesso alle prestazioni, potenziando i servizi domiciliari e migliorando le strutture residenziali le cui debolezze sono state messe in luce e amplificate dalla pandemia. A poche ora dal varo della nuova versione del Piano di ripresa e resilienza, il Network Non Autosufficienza insieme a Caritas, Cittadinanzattiva, Confederazione Parkinson Italia, Federazione Alzheimer Italia, Forum Disuguaglianze Diversità, Forum Nazionale Terzo Settore e gli altri promotori della proposta di riforma dettagliata nelle scorse settimane hanno scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri del Welfare Andrea Orlando e della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con uno stanziamento di 7,5 miliardi tra 2022 e 2026 è possibile migliorare radicalmente l’assistenza agli anziani non autosufficienti, semplificando i percorsi di accesso alle prestazioni, potenziando i servizi domiciliari e migliorando le strutture residenziali le cui debolezze sono state messe in luce e amplificate dalla pandemia. A poche ora dal varo della nuova versione deldie resilienza, ilNoninsieme a Caritas, Cittadinanzattiva, Confederazione Parkinson Italia, Federazione Alzheimer Italia, Forum Disuguaglianze Diversità, Forum Nazionale Terzo Settore e gli altri promotori della proposta didettagliata nelle scorse settimane hanno scritto al presidente del Consiglio Marioe ai ministri del Welfare Andrea Orlando e della ...

Advertising

CardRavasi : 'Oggi il razzismo si manifesta in forme sottili e subdole, la sostanza però non cambia. Servono misure drastiche. S… - keengin : Ricordate sempre di non dare adito a chi ha il mattone nel nick, anzi fate che segnalarlo - algablu : RT @VITAnonprofit: Anziani non autosufficienti, si inserisca nel PNRR la proposta del Network Non Autosufficienza - RedattoreSocial : #Nonautosufficienza, nel Pnrr la proposta del Network? Appello ai ministri. Le associazioni aderenti tornano a chie… - BasicLifeSupp : Anziani non autosufficienti. L’appello del Network Non Autosufficienza: “Si inserisca la nostra proposta nel Pnrr” -