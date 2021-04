I contanti con il 730? Attenzione alla "trappola" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Spese detraibili nel 730 del 2020 solo se tracciate: così il governo continua la propria campagna di lotta al contante e al nero. La detrazione d'imposta dle 19% sarà prevista solo per quelle spese effettuate tramite veramenti bancari, postali o altri metodi di pagamento tracciabili. Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Spese detraibili nel 730 del 2020 solo se tracciate: così il governo continua la propria campagna di lotta al contante e al nero. La detrazione d'imposta dle 19% sarà prevista solo per quelle spese effettuate tramite veramenti bancari, postali o altri metodi di pagamento tracciabili.

NVeriani : @Giovaguerrato @ppdalmon E solo se c’è allegato il pagamento con carta di credito o bancomat. Con contanti non vale. - Crypto_Rob_J : @danj4k ?????? Beh ma.. usa solo contanti tuo padre? Con le carte è uguale ed esistono da 20 anni. ???? - Emy_zapp : @testad_alghette Queste carte sono una rovina, a me viene di comprare un sacco di cose che non comprerei mai di persona con i contanti ?? - SovranitaLavoro : @lorenzhaus @borghi_claudio Prova ad andare in un negozio o al ristorante e pagare in contanti un conto di 300 ster… - CaproRoco : @auaianpizza Però solo con pagamento con bancomat o carta di credito. In contanti non vale. -