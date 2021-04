Gravina: “Superlega? Non si può sanzionare un’idea” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione degli eventi previsti per i prossimi Europei a Roma. Nessun processo, nessuna sanzione. Non si sanziona un’idea. Solo se dovessero concretizzarsi iniziative che infrangono le regole si muoveranno gli organi della giustizia sportiva. Noi abbiamo difeso strenuamente regole e valori del calcio ma c’è una sorta di alert che ci deve far riflettere e io lo farò come dirigente assumendomi tutte le responsabilità. Credo che ci siano alcuni passaggi regolamentari che non si conoscono a sufficienza. Il mondo dello sport ha una piramide al cui vertice c’è il Cio, poi Fifa, Uefa, Coni, Federazione, Lega e società. Le regole vanno rispettate, non puoi stare all’interno del mondo del calcio se non lo fai. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gabriele, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione degli eventi previsti per i prossimi Europei a Roma. Nessun processo, nessuna sanzione. Non si sanziona. Solo se dovessero concretizzarsi iniziative che infrangono le regole si muoveranno gli organi della giustizia sportiva. Noi abbiamo difeso strenuamente regole e valori del calcio ma c’è una sorta di alert che ci deve far riflettere e io lo farò come dirigente assumendomi tutte le responsabilità. Credo che ci siano alcuni passaggi regolamentari che non si conoscono a sufficienza. Il mondo dello sport ha una piramide al cui vertice c’è il Cio, poi Fifa, Uefa, Coni, Federazione, Lega e società. Le regole vanno rispettate, non puoi stare all’interno del mondo del calcio se non lo fai. L'articolo ilNapolista.

