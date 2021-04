Gessica Notaro, Cassazione: “Nessuna attenuante per chi sfregia con acido” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nessuna attenuante per chi sfregia con l’acido. Lo ha stabilito la Cassazione nel caso dell’aggressione subita da Gessica Notaro dall’ex compagno Edson Tavares. “Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa”, può contribuire ad “attenuare la gravità della condotta sostenuta, nel caso in esame, da lucida preordinazione di mezzi e modi e non soggetta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della razionalità”, scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che il 15 dicembre scorso ha confermato per Tavares, accusato di aver perseguitato e sfregiato con l’acido Gessica Notaro, la condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021)per chicon l’. Lo ha stabilito lanel caso dell’aggressione subita dadall’ex compagno Edson Tavares. “frustrazione amorosa, per quanto dolorosa”, può contribuire ad “attenuare la gravità della condotta sostenuta, nel caso in esame, da lucida preordinazione di mezzi e modi e non soggetta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della razionalità”, scrive la quinta sezione penale dellanelle motivazioni della sentenza che il 15 dicembre scorso ha confermato per Tavares, accusato di aver perseguitato eto con l’, la condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni ...

