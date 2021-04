Freccia Vallone donne oggi | orario | tv | programma | streaming | favorite

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Prosegue il calendario del Women’s World Tour, in parallelo a quello degli uomini per quanto riguarda le Classiche delle Ardenne.inl’edizione numero 24 dellaa livello femminile. Percorso che prevede 130,2 chilometri con partenza e arrivo da Huy e finale sul celebre Mur. Andiamo a scoprire ilcon gli orari e il palinsesto tv, oltre che leFEMMINILE 2021 Huy – Mur de Huy (130,2 km) Partenza: ore 8.45Arrivo: ore 12.15 Diretta tv: Rai Sport ore 12.00 (corsa femminile) Eurosport 1 ore 11.05 (corsa femminile) Diretta: Rai.tv, Eurosport Player e SkyGoOlanda che si presenta con i favori del pronostico: un nome ...

Advertising

infoitsport : Freccia Vallone 2021: chi parteciperà? Alaphilippe, Hirschi e Pogacar le stelle. Valverde fa ancora paura a quasi 4… - infoitsport : Freccia Vallone 2021: i favoriti. Roglic parte in prima fila con Alaphilippe e Valverde - infoitsport : Presentazione Percorso e Favoriti Freccia Vallone 2021 - Pall_Gonfiato : Freccia Vallone 2021: percorso, favoriti, streaming gratis e diretta tv in chiaro? -

Ultime Notizie dalla rete : Freccia Vallone

mercoledì 21 aprile e Liegi - Bastogne domenica 25 aprile. Ciclismo, ultime due gare monumento della campagna del Nord, patrimonio dello sport tutto dal 1913. Due eventi in cinque ...Dopo la vittoria di Van Aert nell' Amstel Gold Race , il trittico delle Ardenne si sposta in Belgio per la2021 . Mercoledì 21 aprile si corre la tradizionale Fleche con arrivo sul ...Oggi si terrà la Freccia Vallone 2021, la seconda delle tre classiche delle Ardenne. Nata nel 1936, la Freccia Vallone è ormai giunta alla sua ottantacinquesima edizione e presenta un albo d'oro pieno ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il percorso ai raggi x - I favoriti della Freccia Vallone 2021 - Il programma della Freccia Vallone 2021 - Tutti gli italiani in gara Buongiorno amici ed amic ...