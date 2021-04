Fabio Fognini squalificato dall’Atp 500 di Barcellona per insulti a un giudice di linea (Di mercoledì 21 aprile 2021) Verbal abuse. Ovvero: offese, insulti. Con questa accusa Fabio Fognini è stato squalificato al suo esordio nel “Barcelona Open Banc Sabadell“, torneo del circuito ATP 500. Secondo la ricostruzione, il 33enne di Arma di Taggia, numero 27 del mondo e testa di serie numero nove del tabellone, ha offeso un giudice di linea dopo una chiamata su un colpo dell’avversario. Fognini, reduce dai quarti nel ‘1000’ di Montecarlo, ha perso la testa dopo l’ennesima chiamata per fallo di piedi, offendendo l’arbitro con improperi di ogni genere alcuni dei quali anche in spagnolo. Fabio Fognini esce di scena al secondo turno del torneo Atp 500 di Barcellona, che si gioca su terra e porta al vincitore un montepremi di 1.565.480 euro. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Verbal abuse. Ovvero: offese,. Con questa accusaè statoal suo esordio nel “Barcelona Open Banc Sabadell“, torneo del circuito ATP 500. Secondo la ricostruzione, il 33enne di Arma di Taggia, numero 27 del mondo e testa di serie numero nove del tabellone, ha offeso undidopo una chiamata su un colpo dell’avversario., reduce dai quarti nel ‘1000’ di Montecarlo, ha perso la testa dopo l’ennesima chiamata per fallo di piedi, offendendo l’arbitro con improperi di ogni genere alcuni dei quali anche in spagnolo.esce di scena al secondo turno del torneo Atp 500 di, che si gioca su terra e porta al vincitore un montepremi di 1.565.480 euro. ...

WeAreTennisITA : Fognini squalificato a Barcellona ?? Sotto per 6-0 3-0 contro Zapata Miralles, Fabio riesce a recuperare fino al 3 p… - Agenzia_Ansa : Il tennista Fabio Fognini ci ricasca, squalificato all'Atp Barcellona. Frasi ingiuriose, pronunciate mentre era in… - atptour : Casper Ruud is a Monte-Carlo semi-finalist! The ???? defeats defending champion Fabio Fognini 6-4, 6-3.… - estornudoauto : RT @Agenzia_Ansa: Il tennista Fabio Fognini ci ricasca, squalificato all'Atp Barcellona. Frasi ingiuriose, pronunciate mentre era in campo… - kekko___n : Fabio Fognini: 'Ho pagato per qualcosa che non ho fatto, sono sorpreso. Vado a indagare su quello che è successo pe… -

