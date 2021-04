E se la figlia di Harry e Meghan si chiamasse Lily, in onore della regina Elisabetta? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Manca ancora qualche mese al parto di Meghan Markle, che aspetta una bambina dal marito Harry d’Inghilterra, la secondogenita dopo Archie, 2 anni il prossimo 6 maggio. E come avviene spesso quando si tratta di reali i bookmakers sono già scatenati sul fronte nome. Come si chiamerà la piccola? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) Manca ancora qualche mese al parto di Meghan Markle, che aspetta una bambina dal marito Harry d’Inghilterra, la secondogenita dopo Archie, 2 anni il prossimo 6 maggio. E come avviene spesso quando si tratta di reali i bookmakers sono già scatenati sul fronte nome. Come si chiamerà la piccola?

Advertising

infoitcultura : Il nome della figlia di Meghan Harry sarà un omaggio alla regina - IwEbIsodE : RT @IMjnterista: Sono troppo vecchio per ricordarlo però posso raccontare il primo concerto di mia figlia perchè la accompagnai. Concerto d… - IMjnterista : Sono troppo vecchio per ricordarlo però posso raccontare il primo concerto di mia figlia perchè la accompagnai. Con… - maredilacrime__ : RT @arvthaz: harry che gioca coi piedini di sua figlia e ci soffia sopra per farle il solletico e lei ride - arvthaz : harry che spazzola i capelli di sua figlia e intanto le canta una canzone e lei lo guarda adorante -