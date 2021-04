Daydreamer | cos’ha in comune col cinema horror? | La scoperta

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Vi immaginereste mai di affiancareLe ali del sogno al? Difficile pensarlo eppure c’è un punto di contatto davvero molto interessante.Prima di analizzarlo andiamo a leggere le anticipazioni della puntata in onda oggi, mercoledì 21 aprile 2021, su Canale 5. Sanem si trova di fronte a una situazione molto pesante, è stata infatti diseredata. Questo ha lasciato tutti senza parole. Decide di seguire per due anni nei suoi viaggi Can cambiando radicalmente la sua vita sotto diverso punto di vista. L’uomo è felice di vederla così attiva, lei non vuole arrendersi, ma vuole partire e salpare verso le Galapagos LEGGI ANCHE >>> La confessione di Iva Zanicchi su Can Yaman Nascerà così la voglia di essere allenata anche sotto il punto di vista della vita nautica, ...