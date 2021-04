Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM si sposano! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fiori d’arancio in arrivo, finalmente, per Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir). Nella puntata finale di Daydreamer – Le Ali del Sogno, i due protagonisti convoleranno infatti a giuste nozze, all’interno di una cerimonia totalmente romantica. In questa maniera, la telenovela turca si avvierà alla sua conclusione… Leggi anche: Daydreamer, anticipazioni puntata di mercoledì 21 e giovedì 22 aprile 2021 Daydreamer, news: Can recupera la memoria Negli episodi della soap in onda nei prossimi giorni, Can e SANEM resteranno coinvolti in un incidente d’auto, tant’è che l’uomo rimarrà in coma per un mese e, al suo risveglio, avrà perso ogni ricordo dei suoi ultimi due anni, compreso quello legato alla sua profonda storia d’amore con la Aydin. Quest’ultima, in un primo momento, ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fiori d’arancio in arrivo, finalmente, per Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir). Nella puntata finale di– Le Ali del Sogno, i due protagonisti convoleranno infatti a giuste nozze, all’interno di una cerimonia totalmente romantica. In questa maniera, la telenovela turca si avvierà alla sua conclusione… Leggi anche:puntata di mercoledì 21 e giovedì 22 aprile 2021, news: Can recupera la memoria Negli episodi della soap in onda nei prossimi giorni, Can eresteranno coinvolti in un incidente d’auto, tant’è che l’uomo rimarrà in coma per un mese e, al suo risveglio, avrà perso ogni ricordo dei suoi ultimi due anni, compreso quello legato alla sua profonda storia d’amore con la Aydin. Quest’ultima, in un primo momento, ...

