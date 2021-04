Davvero i tifosi preferiscono una Serie A in cui vincono sempre gli stessi? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il coro pressoché unanime degli oppositori alla Super League m’induce a qualche riflessione, non foss’altro per il sospetto che nutro per i plebisciti. Capi di governo e delle istituzioni sportive, intellettuali, esperti d’ogni tipo, opinionisti e addetti ai lavori fanno a gara di sdegno e gonfiano il petto contro i nuovi mostri del pallone, «perché il calcio è di tutti». La reazione era, in verità, prevedibile e meraviglia che abbia trovato impreparati i “ribelli”, costringendoli ad un frettoloso e poco decoroso dietrofront, come le ultime notizie sembrano confermare. Vedremo come andrà a finire, anche se l’esito credo sia scontato: accordo con i club (pseudo)scissionisti ed ampie concessioni in loro favore, con buona pace di chi oggi insorge in nome di una fantomatica “democrazia del calcio” (a memoria, ce n’è stata solo una isolata e risalente manifestazione nel Corinthians del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il coro pressoché unanime degli oppositori alla Super League m’induce a qualche riflessione, non foss’altro per il sospetto che nutro per i plebisciti. Capi di governo e delle istituzioni sportive, intellettuali, esperti d’ogni tipo, opinionisti e addetti ai lavori fanno a gara di sdegno e gonfiano il petto contro i nuovi mostri del pallone, «perché il calcio è di tutti». La reazione era, in verità, prevedibile e meraviglia che abbia trovato impreparati i “ribelli”, costringendoli ad un frettoloso e poco decoroso dietrofront, come le ultime notizie sembrano confermare. Vedremo come andrà a finire, anche se l’esito credo sia scontato: accordo con i club (pseudo)scissionisti ed ampie concessioni in loro favore, con buona pace di chi oggi insorge in nome di una fantomatica “democrazia del calcio” (a memoria, ce n’è stata solo una isolata e risalente manifestazione nel Corinthians del ...

Advertising

stebellentani : vogliamo davvero il 'calcio dei tifosi'? serie A a 16 squadre, 2 retrocessioni. stipendio max. 1 milione/anno (lord… - ZZiliani : Scusi signor #Maldini, va be’ chiudere un occhio e non dimettersi per le ingerenze di #Gazidis su #Rangnick, era un… - napolista : Davvero i tifosi preferiscono una Serie A in cui vincono sempre gli stessi? POSTA NAPOLISTA - Che cosa ci sarebbe d… - AApache10 : @junews24com Infatti Messi lo pagano in Paperdollari..sti coglioni..li voglio vedere questa estate i tifosi dire ma… - Massimo53502343 : @FedericoRuffo Un concetto proletario? Ma lei da dove scende, da Marte? Ma davvero crede che, le sei inglesi, si si… -