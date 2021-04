Covid, morto il luogotenente Giovanni Cipullo: aveva 54 anni, 37 in servizio nei Carabinieri (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Arma dei Carabinieri esprime le condoglianze per la morte del luogotenente Carica Speciale Giovanni Cipullo, Comandante della Squadra Comando, del Reparto Comando della Legione Carabinieri Campania, vittima del coronavirus. Il 54enne era ricoverato da tempo nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Entrato 37 anni fa nell’Arma, era il 1984 quando cominciò come allievo sottufficiale, a conclusione dell’allora corso Sottufficiali, è stato destinato prima alla Stazione Carabinieri di Roma Gianicolense e poi Roma Monte Sacro. Successivamente, sempre nell’ambito della capitale, ha prestato servizio al plotone di rappresentanza della Compagnia Speciale e poi a vari uffici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Arma deiesprime le condoglianze per la morte delCarica Speciale, Comandante della Squadra Comando, del Reparto Comando della LegioneCampania, vittima del coronavirus. Il 54enne era ricoverato da tempo nel reparto di rianimazione dell’ospedale SanBosco di Napoli. Entrato 37fa nell’Arma, era il 1984 quando cominciò come allievo sottufficiale, a conclusione dell’allora corso Sottufficiali, è stato destinato prima alla Stazionedi Roma Gianicolense e poi Roma Monte Sacro. Successivamente, sempre nell’ambito della capitale, ha prestatoal plotone di rappresentanza della Compagnia Speciale e poi a vari uffici ...

