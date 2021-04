Coprifuoco, Patuanelli detta la linea della fermezza: nessuna speranza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il nuovo decreto Covid, che entrerà in vigore a partire dal 26 aprile al 31 luglio, sarà sottoposto all’esame del Consiglio dei ministri – da quanto si apprende dall’Ansa- oggi pomeriggio (21 aprile) alle 17. Nelle ultime ore è molto discussa la decisione che stabilirà l’orario per il Coprifuoco. Proprio ieri riferivamo che il governo, in seguito alle proteste, stava considerando la possibilità di posticiparlo alle 23, abbandonando quella delle 22. Ipotesi resa ancor più attendibile dalla dichiarazione rilasciata dal ministro Costa, sottosegretario alla Salute: “Nel momento in cui decidiamo di riaprire ristoranti all’aperto, cinema e teatri, credo sia ragionevole pensare a posticipare l’orario del Coprifuoco. C’è un dibattito in corso, mi auguro che prevalga il buonsenso. Non credo che spostare il Coprifuoco di un paio d’ore ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il nuovo decreto Covid, che entrerà in vigore a partire dal 26 aprile al 31 luglio, sarà sottoposto all’esame del Consiglio dei ministri – da quanto si apprende dall’Ansa- oggi pomeriggio (21 aprile) alle 17. Nelle ultime ore è molto discussa la decisione che stabilirà l’orario per il. Proprio ieri riferivamo che il governo, in seguito alle proteste, stava considerando la possibilità di posticiparlo alle 23, abbandonando quella delle 22. Ipotesi resa ancor più attendibile dalla dichiarazione rilasciata dal ministro Costa, sottosegretario alla Salute: “Nel momento in cui decidiamo di riaprire ristoranti all’aperto, cinema e teatri, credo sia ragionevole pensare a posticipare l’orario del. C’è un dibattito in corso, mi auguro che prevalga il buonsenso. Non credo che spostare ildi un paio d’ore ...

Agenzia_Ansa : 'Ci sarà oggi il Consiglio dei ministri e il coprifuoco rimane alle 22, come deciso dalla Cabina di regia di venerd… - NewsElezioni : Patuanelli: 'Coprifuoco resta alle 22' Confermato per oggi il CdM che dovrebbe approvare il nuovo Dl Covid. Annunci… - Lux97335459 : RT @Patty66509580: #ULTIMORA Patuanelli: 'Coprifuoco resta alle 22' ??? approfondisci - sologiuma : RT @Patty66509580: #ULTIMORA Patuanelli: 'Coprifuoco resta alle 22' ??? approfondisci - Fusillide : RT @Agenzia_Ansa: 'Ci sarà oggi il Consiglio dei ministri e il coprifuoco rimane alle 22, come deciso dalla Cabina di regia di venerdì scor… -