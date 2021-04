Ciclismo | Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | data | orari | diretta tv e streaming

(Di giovedì 22 aprile 2021) Domenica 25 aprile è il giorno della, ultima Classica di Primavera che chiude la prima parte di stagione oltre che il Trittico delle Ardenne. Come sempre grande attesa per la Doyenne, la più antica delle Monumento, che quest’anno vedrà un percorso di 259 chilometri con partenza e arrivo ae senza l’ormai consueto traguardo di Ans. Da Alaphilippe a Roglic, passando per Valverde e tanti altri: lo spettacolo è garantito sulle Cotes della Decana, prima che la stagione delsi incentri sui Grandi Giri. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire la corsa. IN TV – Lasarà ...

Advertising

Eurosport_IT : Giro di Lombardia ? Liegi-Bastogne-Liegi ? Giro delle Fiandre ? Parigi-Roubaix ? Il vincitore di 4 delle 5 Classic… - CentotrentunoC : Ciclismo | Fabio #Aru svela i prossimi obiettivi e conferma la sua assenza al #Giroditalia #Giro104 -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Liegi

E infine re oggi, perché quello è: è uno dei re delattuale, fortissimo e capace di ... quella che non ha finito di consumare oggi: perché sì, pensava di aver vinto la2020 (gliel'...Oltre ai grandi giri e alle brevi corse tappe sta ormai dimostrando di essere anche da classiche di un giorno e domenica cercherà il bis alla. Alejandro VALVERDE 9: Il campione spagnolo mostra ...Ciclismo, tutte le informazioni per vedere in diretta tv e streaming la Liegi-Bastogne-Liegi 2021: si chiude la stagione delle Classiche di Primavera ...La Freccia Vallone e il Muro di Huy non deludono mai e l’edizione 2021 della seconda prova del Trittico delle Ardenne non fa eccezione. Spettacolo puro e fenomeni in azione lungo gli oltre 190 chilome ...