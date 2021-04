Carlo Conti, i segreti di Top 10 e il ricordo del ricovero in ospedale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha intervistato Carlo Conti, che si è lasciato andare sui suoi successi, sulla conduzione di Sanremo, ma non solo. Ha anche svelato i segreti di Top 10 e ha ricordato i giorni difficili del Covid-19 in ospedale, quando cercava di non far preoccupare sua moglie, Francesca Vaccaro. “Top 10 è un programma che ci siamo inventati durante la pandemia. Senza orchestra, senza balletto, senza pubblico, con pochi ospiti. Avremo due squadre, i cinepanettoni con De Sica e Boldi, dall’altra Cesare Bocci.” Si preannuncia già scoppiettante il suo show, anche un’occasione di svago e di divertimento. Figlio unico, cresciuto sulle spalle di mamma Lolette, Conti ha perso il padre quando aveva appena un anno. Durante l’intervista, celebra la grande forza ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha intervistato, che si è lasciato andare sui suoi successi, sulla conduzione di Sanremo, ma non solo. Ha anche svelato idi Top 10 e ha ricordato i giorni difficili del Covid-19 in, quando cercava di non far preoccupare sua moglie, Francesca Vaccaro. “Top 10 è un programma che ci siamo inventati durante la pandemia. Senza orchestra, senza balletto, senza pubblico, con pochi ospiti. Avremo due squadre, i cinepanettoni con De Sica e Boldi, dall’altra Cesare Bocci.” Si preannuncia già scoppiettante il suo show, anche un’occasione di svago e di divertimento. Figlio unico, cresciuto sulle spalle di mamma Lolette,ha perso il padre quando aveva appena un anno. Durante l’intervista, celebra la grande forza ...

