AMCO | nel 2020 utile netto quasi raddoppiato a 76 milioni di euro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea ordinaria di, tenutasi ieri, ha approvato il bilancio di esercizio, che si è chiuso con unconsolidato pari a 76di, in forte crescita dell’80% rispetto all’esercizio precedente grazie al marcato incremento della redditività operativa., partecipata al 99,78% del capitale dal dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è un primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati e punto di riferimento nel mercato degli NPE in Italia. L’EBITDA si è attestato a 158,9di, in crescita del 210% rispetto al 2019, grazie a una forte crescita dei ricavi a 214,1di(a loro volta cresciuti aumentati del 126% sui dodici ...

Il debito verso le banche è stato già in parte rimborsatomese di febbraio 2021 per euro 250 milioni, sottolinea, riducendo l'esposizione a euro 750 milioni.è il sesto operatore nella ...... da questa operazione è infatti conseguito l'obbligo perdi redigere il bilancio d'esercizio ...corso dell'esercizio, inoltre, la società ha emesso due tranche di obbligazioni "senior unsecured"...(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di AMCO, tenutasi ieri, ha approvato il bilancio di esercizio 2020, che si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 76 milioni di euro, in forte ...Amco (100% del Tesoro), specializzata nei crediti deteriorati, ha pagato dei corsi di formazione che non sono mai stati ...