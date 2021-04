Ambiente | effetto pandemia | italiani più attenti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Com’è cambiato il rapporto deglicon l’nell’anno della? Decisamente in meglio. Stando almeno a quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat per rispondere al quesito. Quasi 1 rispondente su 5, pari a circa 7,2 milioni di individui, ha infatti dichiarato di aver capito quanto è importante rispettare il Pianeta solo dopo l’esplosione della. Analizzando, nel dettaglio, le ragioni per cui glisi dichiaranoall’emerge che una delle motivazioni principali indicata dai rispondenti (59%) è il senso di responsabilità verso i propri figli e la volontà di lasciare un pianeta pulito alle generazioni future. Sono tanti però, il 47% dei rispondenti, coloro che ...

Analizzando, nel dettaglio, le ragioni per cui gli italiani si dichiarano attenti all'ambiente emerge che una delle motivazioni principali indicata dai rispondenti (59%) è il senso di responsabilità verso i propri figli e la volontà di lasciare un pianeta pulito alle generazioni future.