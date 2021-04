Vlahovic e Caceres portano 3 punti per la salvezza (Di martedì 20 aprile 2021) Hellas Verona - Fiorentina 1 - 2 Reti: 45' Vlahovic (F); 65' Caceres (F); 72' Salcedo PRIMO TEMPO Al secondo Leggi su globalist (Di martedì 20 aprile 2021) Hellas Verona - Fiorentina 1 - 2 Reti: 45'(F); 65'(F); 72' Salcedo PRIMO TEMPO Al secondo

Advertising

FiorentinaUno : GAZZETTA DELLO SPORT, Vlahovic-Caceres. La Fiorentina passa a Verona e adesso respira - - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Vlahovic e #Caceres sbancano #Verona: tre punti d'oro per la #Fiorentina ?? - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #VeronaFiorentina 1-2: #Vlahovic e #Caceres in gol, punti pesanti per la Viola ?? - ultrasviola71 : Verona-Fiorentina 1-2 , segnano Vlahovic su rigore e Caceres . -