"Un pass basato sul tampone 48 ore prima non dà garanzie" (Di martedì 20 aprile 2021) Il passaporto vaccinale “va bene, ma sconsiglio di puntare sul tampone fatto 48 ore prima. È poco affidabile, non dà garanzie. Nelle 24 ore successive potrebbe essere successo di tutto”. Si parla di riaperture: nel Governo, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, si lavora al pass per muoversi sul territorio nazionale e negli Stati membri. Nel pomeriggio se ne discuterà anche nella riunione del Comitato tecnico scientifico convocata per le 17. Per il professore Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma, serve cautela. E controlli, anche dopo l’introduzione del pass vaccinale. “Circa il 10% dei vaccinati può infettare pure dopo la doppia dose - fa notare - Bisogna stare molto attenti e fare ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Ilaporto vaccinale “va bene, ma sconsiglio di puntare sulfatto 48 ore. È poco affidabile, non dà. Nelle 24 ore successive potrebbe essere successo di tutto”. Si parla di riaperture: nel Governo, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, si lavora alper muoversi sul territorio nazionale e negli Stati membri. Nel pomeriggio se ne discuterà anche nella riunione del Comitato tecnico scientifico convocata per le 17. Per il professore Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma, serve cautela. E controlli, anche dopo l’introduzione delvaccinale. “Circa il 10% dei vaccinati può infettare pure dopo la doppia dose - fa notare - Bisogna stare molto attenti e fare ...

