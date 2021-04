Torre Annunziata, colpito con un cric e poi accoltellato: morto 61enne (Di martedì 20 aprile 2021) E’ accaduto nella serata di ieri in provincia di Napoli dove a perdere la vita per un futile motivo è stato il 61enne Maurizio Cerrato E’ stato ucciso nella serata di ieri, lunedì 19 aprile, a Torre Annunziata (Na) un uomo di 61 anni a causa di un posto auto. E’ Maurizio Cerrato la vittima, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 aprile 2021) E’ accaduto nella serata di ieri in provincia di Napoli dove a perdere la vita per un futile motivo è stato ilMaurizio Cerrato E’ stato ucciso nella serata di ieri, lunedì 19 aprile, a(Na) un uomo di 61 anni a causa di un posto auto. E’ Maurizio Cerrato la vittima, L'articolo proviene da Inews.it.

