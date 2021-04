SuperLega | tutte le complicazioni di un progetto che sembra irreversibile

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 aprile 2021) (di Claudio Sottoriva, docente di Economia aziendale alla Università Cattolica) Sulla base delle primissime economiche analisi sicuramente le preoccupazioni di UEFA e FIFA sono molteplici, soprattutto in termini di immediata minor appetibilità delle competizioni UEFA con conseguenti riflessi in termini di valore economico complessivo delle competizioni attualmente gestite dall’UEFA: sottovalutazione delle componenti di guadagno derivanti dalle sponsorizzazioni e da diritti tv, incassi da botteghino e merchandising e ulteriore ricaduta negativa in termini di valore delle sponsorizzazioni delle società non aderenti alla Super League. La stessa minaccia della FIFA di vietare ai giocatori che parteciperanno alla Super League di prendere parte alle partite amichevoli ed ufficiali, Mondiali su tutti,una grandissima provocazione che potrebbe spingere giocatori ...