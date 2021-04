Stazione AV di Afragola, collegamento con le linee Eav. Aggiudicata la progettazione. Intervento da 40 mln (Di martedì 20 aprile 2021) Firmato oggi il contratto per la progettazione definitiva del collegamento tra le linee vesuviane Eav e la Stazione dell’Alta velocità di Afragola (Na). A darne notizia è l’Ente Autonomo Volturno nominato, tramite la Regione Campania, quale soggetto attuatore dell’Intervento per un valore complessivo di 40 milioni di euro a valere sui fondi Por/Fesr 2014-2020. Ad aggiudicarsi il contratto per la progettazione definitiva il Consorzio Stabile Hub Engineering Scarl. La Stazione AV di Afragola, destinata ad accogliere i treni provenienti dal nord del Paese e diretti sulla direttrice tirrenica e su quella orientale verso la Puglia, ospita anche due binari di competenza Eav che, con la realizzazione di una nuova tratta con la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Firmato oggi il contratto per ladefinitiva deltra levesuviane Eav e ladell’Alta velocità di(Na). A darne notizia è l’Ente Autonomo Volturno nominato, tramite la Regione Campania, quale soggetto attuatore dell’per un valore complessivo di 40 milioni di euro a valere sui fondi Por/Fesr 2014-2020. Ad aggiudicarsi il contratto per ladefinitiva il Consorzio Stabile Hub Engineering Scarl. LaAV di, destinata ad accogliere i treni provenienti dal nord del Paese e diretti sulla direttrice tirrenica e su quella orientale verso la Puglia, ospita anche due binari di competenza Eav che, con la realizzazione di una nuova tratta con la ...

