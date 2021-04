Sicurezza stradale: parte la campagna “Speed”, controlli sulla velocità per tutta la settimana (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso di questa settimana, dal 19 al 25 Aprile, la Sezione Polizia stradale di Latina partecipa all’Operazione Congiunta Europea denominata “Speed”, organizzata insieme a “Roadpol”, il network europeo delle polizie stradali. Leggi anche: Decreto 26 aprile 2021, quali Regioni in zona gialla? Regole e novità per spostamenti, coprifuoco e riaperture Cosa è “Roadpol” “Roadpol” è una rete di cooperazione tra le polizie stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti). L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia stradale del Ministero dell’Interno. «L’Organizzazione sviluppa una cooperazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso di questa, dal 19 al 25 Aprile, la Sezione Poliziadi Latinacipa all’Operazione Congiunta Europea denominata “”, organizzata insieme a “Roadpol”, il network europeo delle polizie stradali. Leggi anche: Decreto 26 aprile 2021, quali Regioni in zona gialla? Regole e novità per spostamenti, coprifuoco e riaperture Cosa è “Roadpol” “Roadpol” è una rete di cooperazione tra le polizie stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti). L’Italia è rappresentata dal Servizio Poliziadel Ministero dell’Interno. «L’Organizzazione sviluppa una cooperazione ...

