Sacchi | “Il calcio piace perché è di tutti Così sarà un circo”

(Di martedì 20 aprile 2021) Arrigoha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, sulla nuova Super Lega. Queste le sue parole: “La visione elitaria è un concetto diametralmente opposto a quello dello sport, che è inclusivo e non esclusivo. È evidente quindi che la Superlega vada contro lo sport e contro il. Può diventare un!. Sul primo pensiero appena saputo della nascita della Super League: «La Superlega non miilbello per la sua universalità. Dobbiamo avere la lucidità di analizzare in profondità la situazione per capire come siamo arrivati a questo. Ilè popolarelo possono praticare, anche con spese minime rispetto ad altri sport. Ilfa ...

L'ex allenatore del Milan di Berlusconi Arrigoha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta ...che la Superlega vada contro lo sport e contro ilArrigo, ex storico allenatore del Milan, ha detto la sua in merito alla nascita della Super League, ecco le sue parole Arrigoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: "La visione elitaria è un concetto diametralmente opposto a quello dello sport, che è inclusivo e ...Anche Arrigo Sacchi stronca la nuova Superlega del calcio, il progetto di cui si sta parlando in queste ore che vedrebbe la nascita di una sorta di campionato riservato in particolare a 12 big europee ...L’ex allenatore del Milan di Berlusconi Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo u ...