Red Ronnie è stato assolto dall'accusa di aver diffamato Burioni, ma non è confermato il «conflitto di interessi» (Di martedì 20 aprile 2021) Il 19 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un comunicato stampa diffuso dal Codacons – il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, associazione senza fini di lucro presieduta da Carlo Rienzi – in cui si legge: «Burioni, Codacons: Bene Tribunale di Bologna, sconfitta arroganza del virologo. Sentenza conferma correttezza dei dubbi su conflitti di interesse di Burioni. Va sospesa ogni sua partecipazione nei programmi Rai». Il comunicato oggetto della nostra verifica Si tratta di una notizia presentata in modo fuorviante. Il comunicato del Codacons (disponibile a questo link) fa riferimento a una sentenza del Tribunale di Bologna che lo scorso 16 aprile ha assolto il ...

