Recovery: Leu, 'Draghi rispetterà data 30 aprile per invio a Bruxelles' (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il Recovery plan italiano "verrà presentato il 30 aprile" a Bruxelles, il premier Mario Draghi "ci ha assicurato che non ci saranno slittamenti, assolutamente. Bisognerà lavorare perché la trasmissione" del testo "arriverà a breve". Lo dice, lasciando Palazzo Chigi, la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris.

