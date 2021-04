Recovery, Carfagna: “Accendere il motore del Sud per la crescita dell’intero Paese” (Di martedì 20 aprile 2021) NAPOLI – “Abbiamo affermato un principio che non era scontato: investire al Sud è conveniente e fondamentale per la crescita dell’intero Paese. È inimmaginabile pensare di poter compensare i guasti colossali della pandemia accendendo un unico motore, quello del Centronord, lasciando in panne quello del Sud. È fondamentale accendere il motore del Sud, quello del Nord non è sufficiente se davvero, come ha detto il presidente Draghi, vogliamo uscirne con la crescita”. Così la ministra per il Sud Mara Carfagna durante un incontro, trasmesso online sulla pagina del Corriere del Mezzogiorno, sul Next generation Eu. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) NAPOLI – “Abbiamo affermato un principio che non era scontato: investire al Sud è conveniente e fondamentale per la crescita dell’intero Paese. È inimmaginabile pensare di poter compensare i guasti colossali della pandemia accendendo un unico motore, quello del Centronord, lasciando in panne quello del Sud. È fondamentale accendere il motore del Sud, quello del Nord non è sufficiente se davvero, come ha detto il presidente Draghi, vogliamo uscirne con la crescita”. Così la ministra per il Sud Mara Carfagna durante un incontro, trasmesso online sulla pagina del Corriere del Mezzogiorno, sul Next generation Eu.

