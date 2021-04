‘Ndrangheta | maxi operazione porta a 53 arresti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 aprile 2021) È in corso dalle prime ore di questa mattina un’contro la. L’scaturisce dalla convergenza investigativa di due attività di indagine nei confronti della cosca Pesce, articolazione dellaramificata sul territorio di Rosarno e in altri comuni della Piana di Gioia Tauro, con interessi estesi in ambito nazionale e all’estero. Indagini coordinate di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza Per l’lavorano in collaborazione i poliziotti della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, il Ros dell’Arma dei Carabinieri (supto dal Comando Provinciale CC di Reggio Calabria), il Gico della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, unitamente allo Scico, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ...