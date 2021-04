Navalny | ' grazie per il sostegno | in Russia e nel mondo'

(Di martedì 20 aprile 2021) "Ieri sera un avvocato è venuto da me per 5 minuti e mi ha raccontato del vostro grande supporto. Sia inche nel. E' stato un momento importante. E ho riso quando ho letto le parole dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Navalny grazie

E' parte di un messaggio comparso sul profilo Instagram di Alexey. .E' parte di un messaggio comparso sul profilo Instagram di Alexey. "mille", continua il post. "Ci sono molte persone, come me, che non hanno altro che una tazza d'acqua, speranza e ..."Ieri sera un avvocato è venuto da me per 5 minuti e mi ha raccontato del vostro grande supporto. Sia in Russia che nel mondo. E' stato un momento importante. (ANSA) ...Il numero uno del Real Madrid e presidente della nuova competizione è stato intervistato durante la trasmissione spagnola “Chiringuito de Jugones”. Ha spiegato che bisogna evolversi e adattarsi ai tem ...