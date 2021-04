Milano | frode e truffa a banche su fondi Covid | 21 arresti e sequestri per 40 mln**

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – I militari del Comando Provinciale di Milano hanno scoperto un’associazione per delinquere finalizzata allafiscale e allaai danni delle, in particolare sui finanziamenti e contributi pubblici per il. Altri reati contestati sono la bancarotta fraudolenta e l’autoriciclaggio. In esecuzione di un’ordinanza del gip di Monza, stanno arrestando 21 persone – 6 in carcere e 15 ai domiciliari – e sequestrando beni e valori per circa 40 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.