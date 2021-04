La Superlega è una questione di soldi (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega è una competizione che nasce per i soldi ma dimentica il valore della concorrenza sana. L’annuncio della nascita della Superlega ha causato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio ma anche della politica. I club fondatori della nuova competizione europea per club hanno dovuto fare i conti con le minacce della Uefa, con la pressione dei leader politici e con le critiche dei tifosi. Ciò nonostante società come la Juventus e il Manchester United si sono godute una giornata d’oro sui mercati. E questo sembra confermare una delle critiche più frequenti: che con i valori dello sport ha decisamente poco a che fare. JuventusLa crisi del calcio e gli effetti del Covid La premessa è che il mondo del calcio non gode di ottima salute ormai da tempo, ma va anche detto che il Covid si è abbattuto come un uragano su un ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Laè una competizione che nasce per ima dimentica il valore della concorrenza sana. L’annuncio della nascita dellaha causato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio ma anche della politica. I club fondatori della nuova competizione europea per club hanno dovuto fare i conti con le minacce della Uefa, con la pressione dei leader politici e con le critiche dei tifosi. Ciò nonostante società come la Juventus e il Manchester United si sono godute una giornata d’oro sui mercati. E questo sembra confermare una delle critiche più frequenti: che con i valori dello sport ha decisamente poco a che fare. JuventusLa crisi del calcio e gli effetti del Covid La premessa è che il mondo del calcio non gode di ottima salute ormai da tempo, ma va anche detto che il Covid si è abbattuto come un uragano su un ...

Advertising

LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - CottarelliCPI : Mi sveglio e trovo la #SUPERLEGA. Ma sono pazzi? Una competizione elitaria a posti quasi fissi. Già ora tendono a v… - capuanogio : Quindi la soluzione della #Uefa diventa escludere subito dalla #UCL le tre ribelli rimaste in corsa, recuperando le… - pasqualinipatri : GdS | Superlega, Mancini: “Paura di perdere i Nazionali? Spero si possa trovare una soluzione per tutelare il calci… - AlexSander_1989 : La #SuperLega ha scatenato una ondata di buonismo, demagogia e populismo imbarazzanti! #Uefa che vuole passare com… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega una Sacchi: 'Il calcio piace perché è di tutti. Così sarà un circo' Arrigo Sacchi ci pensa per un attimo prima di commentare la nascita della Superlega. Il suo Milan ... Non di una ristretta parte di essa, per quanto nobile. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, ...

Variazioni modeste per le borse europee Mercati. Ancora una giornata in avvio piatta per le borse europee. Si guarda alla riunione giovedì della Banca ...Affari resta sempre sotto i riflettori la Juventus in relazione al progetto di Superlega.

Superlega europea: cos'è e perché nasce LA NAZIONE Cristiano Ronaldo e la Juventus più vicini, una pretendente si ritira A escludere categoricamente questa ipotesi è stato lo stesso Florentino Perez, durante la lunga intervista concessa nella notte tra lunedì e martedì al ‘Chiringuito’ incentrata ovviamente per buona ...

Superlega, Moller (esecutivo Uefa): «Ora i club fuori dalla Champions». E Ceferin attacca Andrea Agnelli Niente più Champions, è chiaro, ma forse addirittura già da questa stagione. L'adesione alla Superlega potrebbe tradursi in una punizione immediata per i tre ...

Arrigo Sacchi ci pensa per un attimo prima di commentare la nascita della. Il suo Milan ... Non diristretta parte di essa, per quanto nobile. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, ...Mercati. Ancoragiornata in avvio piatta per le borse europee. Si guarda alla riunione giovedì della Banca ...Affari resta sempre sotto i riflettori la Juventus in relazione al progetto diA escludere categoricamente questa ipotesi è stato lo stesso Florentino Perez, durante la lunga intervista concessa nella notte tra lunedì e martedì al ‘Chiringuito’ incentrata ovviamente per buona ...Niente più Champions, è chiaro, ma forse addirittura già da questa stagione. L'adesione alla Superlega potrebbe tradursi in una punizione immediata per i tre ...