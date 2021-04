Guardiola | «Superlega? Non è sport se non conta se perdi»

Advertising

EnricoRomano63 : RT @Tommasolabate: Dopo Klopp, anche Guardiola boccia la #Superlega, che tra l’altro definisce “competizione ipotetica”. Degli allenatori c… - BrunoGalvan85 : #Guardiola e #Klopp ci hanno messo la faccia esponendosi sulla #SuperLega pur allenando club che ne faranno parte.… - napolimagazine : MANCHESTER CITY - Guardiola: 'La Superlega non è sport, è ora di uscire allo scoperto e spiegarci la verità' - apetrazzuolo : MANCHESTER CITY - Guardiola: 'La Superlega non è sport, è ora di uscire allo scoperto e spiegarci la verità' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Guardiola boccia la Superlega: “Lo sport non è più sport quando la vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Superlega

Commenta per primo Pep, manager del Manchester City , dice la sua sulla: 'Questa situazione va chiarita, va capito perché hanno preso queste decisioni. Perché l'Ajax non è coinvolta con tutti i loro ...Il no di Becks ? In chiave Milan, uno dei primi ex a schierarsi contro laè stato David ... In un post sul suo profilo - commentato su Facebook con una emoticon da Pep- l'inglese ha ...MANCHESTER (REGNO UNITO) - Pep Guardiola ha parlato della Superlega nella conferenza stampa alla vigilia del match che il Manchester City disputerà contro l'Aston Villa: "Non si può considerare sport ...Le parole di Guardiola, però, si sono rivelate ben più ponderate ... ma anche la necessità di volerne e doverne capire di più. “Superlega? Mi piacerebbe che il presidente del comitato spiegasse al ...