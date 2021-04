Grillo: Renzi, 'video scandaloso, dolore padre non giustifica aggressione ragazza' (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Beppe Grillo ha fatto un video scandaloso: il dolore di un padre non giustifica l'aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. "Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell'onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri. Quanta ipocrisia nella doppia morale di chi crea un clima d'odio e poi se ne lamenta". "Le parole di Grillo – e il contestuale silenzio di Conte e Di Maio – dicono molto su cosa è diventato il Movimento Cinque Stelle. O forse è sempre stato così ma adesso se ne accorgono in tanti. Sipario". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Beppeha fatto un: ildi unnonl'verbale a unache denuncia violenza". Lo scrive Matteosu Fb. "Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell'onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri. Quanta ipocrisia nella doppia morale di chi crea un clima d'odio e poi se ne lamenta". "Le parole di– e il contestuale silenzio di Conte e Di Maio – dicono molto su cosa è diventato il Movimento Cinque Stelle. O forse è sempre stato così ma adesso se ne accorgono in tanti. Sipario".

Advertising

concetta1915 : RT @AlessandroPipi4: Con i fascisti al 39% nei sondaggi, Calenda e Renzi trascorrono il loro tempo ad attaccare il PD il M5S e Speranza. Gr… - lifestyleblogit : Grillo, Renzi: 'Video scandaloso. Conte e Di Maio in silenzio' - - Ellebi71 : @marco62719263 @matteorenzi Spieghi bene, anche in lingue a suo piacimento, dove e quando Renzi ha dato fuori di ma… - 3gennaio2013 : @matteorenzi CARO RENZI quando si tratta di colpire il m5s sei in prima linea non guardando mai ai casini di casa p… - Quoque_Tu_Brute : RT @PaginaVox: Come acquistare una Compagnia pubblica (la Tirrenia) e non pagarla, senza che nessuno fiati? Semplice, donando: 600.000 eur… -