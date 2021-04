Grillo, Conte: “E’ sconvolto, ma non trascurare dolore ragazza e familiari” (Di martedì 20 aprile 2021) Su Beppe Grillo e il video in cui difende il figlio Ciro interviene Giuseppe Conte. “Ho avuto modo di parlare con Beppe Grillo in più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi particolarmente delicati. Sono ben consapevole di quanto questa vicenda familiare lo abbia provato e sconvolto. E’ una vicenda che sta affliggendo lui, la moglie, il figlio e l’intera famiglia. Comprendo le preoccupazioni e l’angoscia di un padre, ma non possiamo trascurare che in questa vicenda ci sono anche altre persone, che vanno protette e i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati, vale a dire la presunta vittima, la giovane ragazza direttamente coinvolta nella vicenda e i suoi familiari che stanno vivendo anche loro momenti di dolore e sofferenza”, dice ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Su Beppee il video in cui difende il figlio Ciro interviene Giuseppe. “Ho avuto modo di parlare con Beppein più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi particolarmente delicati. Sono ben consapevole di quanto questa vicenda familiare lo abbia provato e. E’ una vicenda che sta affliggendo lui, la moglie, il figlio e l’intera famiglia. Comprendo le preoccupazioni e l’angoscia di un padre, ma non possiamoche in questa vicenda ci sono anche altre persone, che vanno protette e i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati, vale a dire la presunta vittima, la giovanedirettamente coinvolta nella vicenda e i suoiche stanno vivendo anche loro momenti die sofferenza”, dice ...

