Flash | è ufficiale | Michael Keaton tornerà ad essere Batman

Flash con Ezra Miller sarà disponibile nelle sale da novembre 2022. Dopo qualche dubbio scaturito nelle ultime settimane a causa dell'attuale situazione sanitaria, ora abbiamo la conferma che Michael Keaton tornerà davvero nei panni di Batman nel film di Flash con Ezra Miller. A giugno sapevamo che Michael Keaton era in trattative per tornare a interpretare Batman nella nuova versione di Flash diretta da Andy Muschietti, e nemmeno due mesi dopo arrivava la conferma dal regista stesso che Keaton avrebbe affiancato Ben Affleck ed Ezra Miller in Flash.

