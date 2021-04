Falda inquinata alla Caffaro Lite fra custode e commissario (Di martedì 20 aprile 2021) di Federica Pacella Mentre è in corso la valutazione del progetto complessivo di bonifica del sito industriale Caffaro, concluso il 2 aprile da Aecom, si apre lo scontro sul progetto stralcio per la ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 aprile 2021) di Federica Pacella Mentre è in corso la valutazione del progetto complessivo di bonifica del sito industriale, concluso il 2 aprile da Aecom, si apre lo scontro sul progetto stralcio per la ...

