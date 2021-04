Enac, nel 2020 crollo traffico aereo, passeggeri - 72,5% (Di martedì 20 aprile 2021) Sono stati 52.759.724 i passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2020, tra traffico nazionale e internazionale, con un decremento rispetto al 2019 del - 72,5%. Emerge dai dati di traffico ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Sono stati 52.759.724 itransitati negli aeroporti italiani nel, tranazionale e internazionale, con un decremento rispetto al 2019 del - 72,5%. Emerge dai dati di...

Advertising

Andyphone : RT @Agenzia_Italia: Il lockdown ha fatto crollare il traffico aereo, nel 2020 passeggeri in calo di oltre il 70% in Italia - giornaleradiofm : Enac, nel 2020 crollo traffico aereo, passeggeri -72,5%: (ANSA) - ROMA, 20 APR - Sono stati 52.759.724 i passeggeri… - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: Il lockdown ha fatto crollare il traffico aereo, nel 2020 passeggeri in calo di oltre il 70% in Italia - messveneto : Covid, crolla il traffico aereo: lo scorso anno solo 52 milioni di passeggeri in volo. Ryanair primo vettore: L’Ena… - Agenzia_Italia : Il lockdown ha fatto crollare il traffico aereo, nel 2020 passeggeri in calo di oltre il 70% in Italia -