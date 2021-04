Embraco: sindacati, il curatore interrompa i licenziamenti (Di martedì 20 aprile 2021) "Chiediamo al curatore fallimentare di Embraco di interrompere immediatamente la procedura di licenziamenti, di inoltrare domanda di cassa integrazione al Ministero del Lavoro e di sbloccare l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) "Chiediamo alfallimentare didi interrompere immediatamente la procedura di, di inoltrare domanda di cassa integrazione al Ministero del Lavoro e di sbloccare l'...

Ultime Notizie dalla rete : Embraco sindacati Embraco: sindacati, il curatore interrompa i licenziamenti ...Italcomp e di agire con la massima urgenza per scongiurare gli imminenti licenziamenti alla Embraco ... spiegano i sindacati. . 20 aprile 2021

Embraco, arriva a Roma la rabbia dei 400 operai: 'Torniamo al piano Italcomp originale' [FOTO e E' arrivata a Roma (ancora una volta) la rabbia dei 400 operai ex Embraco di Riva di Chieri che ... La speranza dei sindacati (sono presenti rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm e Uglm ) e dei lavoratori è ...

Embraco: sindacati, il curatore interrompa i licenziamenti - Economia Agenzia ANSA Ex Embraco: sindacati chiedono a curatore fallimentare revoca licenziamenti Come riferito dai sindacati, "il viceministro Alessandra Todde ... e ha dichiarato la disponibilita' di ammortizzatori sociali consecutivi anche per Embraco, a patto naturalmente che il curatore ...

