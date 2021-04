(Di martedì 20 aprile 2021) A dare l'allarme è stata la sorella Aleksandra. Nell'appar tamento non è stata trovata l'arma del delitto, proba bilmente un ...

A dare l'allarme è stata la sorella Aleksandra. Nell'appar tamento non è stata trovata l'arma del delitto, proba bilmente un ...Si scava negli ambienti della prostituzione per arrivare al killer diRadula, la 32enne di origine romena uccisa nel bagno dell'appartamento che aveva affittato appena tre settimane fa ...Tina stava dormendo. Alle 4,30 del mattino il marito ha preso un coltello dalla cucina e le ha reciso la gola. Poi ha sgozzato anche la cagnetta Luna e si è tagliato le vene ai polsi.A dare l’allarme è stata la sorella Aleksandra. Nell’appartamento non è stata trovata l’arma del delitto, probabilmente un coltello ...